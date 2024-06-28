Муковнина Анастасия Гаврилова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Муковнина Анастасия Гаврилова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1175-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 24.11.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Ярище, Одоевская вол., Мало-Архангельский у., Орловская губ.
- Дата крещения
- 26.11.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 116
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Муковнин Петр Гаврилович
Отец - Муковнин Гавриил Васильев, крестьянин (с. Ярище, Одоевская вол., Мало-Архангельский у., Орловская губ.)
Мать - Муковнина Анастасия Гаврилова (с. Ярище, Одоевская вол., Мало-Архангельский у., Орловская губ.)
Воспр. - Бурцева Анисия Сергеева, крестьянка (д. Холопье, Пачуринская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Воспр. - Челобитчиков Андрей Павлов, крестьянин (с. Нетрубеж, Нетрубежская вол., Мало-Архангельский у., Орловская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.