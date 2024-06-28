Муковнин Петр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуковнин Петр Гаврилович

Муковнин Петр Гаврилович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Муковнин Петр Гаврилович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1175-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.11.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Ярище, Одоевская вол., Мало-Архангельский у., Орловская губ.
Дата крещения
26.11.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 116
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Муковнин Петр Гаврилович
Отец - Муковнин Гавриил Васильев, крестьянин (с. Ярище, Одоевская вол., Мало-Архангельский у., Орловская губ.)
Мать - Муковнина Анастасия Гаврилова (с. Ярище, Одоевская вол., Мало-Архангельский у., Орловская губ.)
Воспр. - Бурцева Анисия Сергеева, крестьянка (д. Холопье, Пачуринская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
Воспр. - Челобитчиков Андрей Павлов, крестьянин (с. Нетрубеж, Нетрубежская вол., Мало-Архангельский у., Орловская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close