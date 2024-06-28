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Рыбинская Александра Витольдовна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Рыбинская Александра Витольдовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1170-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.10.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
дочь надворного советника девица
Дата крещения
27.10.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 114
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Рыбинская Галина Георгиевна
Отец - Рыбинский Георгий Витольдович, студент 3-го курса медицинского факультета Императорского Московского университета
Мать - Рыбинская Александра Семенова
Воспр. - Жаринов Дмитрий Семенов, крестьянин (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Рыбинская Александра Витольдовна, дочь надворного советника девица
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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