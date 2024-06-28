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Рыбинская Галина Георгиевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Рыбинская Галина Георгиевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1170-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.10.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Дата крещения
27.10.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 114
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Рыбинская Галина Георгиевна
Отец - Рыбинский Георгий Витольдович, студент 3-го курса медицинского факультета Императорского Московского университета
Мать - Рыбинская Александра Семенова
Воспр. - Жаринов Дмитрий Семенов, крестьянин (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Рыбинская Александра Витольдовна, дочь надворного советника девица
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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