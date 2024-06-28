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Новиков Василий Павлович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Новиков Василий Павлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
116-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.04.1897
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
05.04.1897
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2656, лист: 512
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Новиков Василий Павлович
Отец - Новиков Павел Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Новикова Параскева Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Новиков Диомид Константинов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Новикова Мария Лаврентьева, крестьянская жена (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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