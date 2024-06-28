Саравенков Матвей Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Саравенков Матвей Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1169-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 05.10.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Казанка, Ивонинская вол., Ельнинский у., Смоленская губ.
- Дата крещения
- 14.10.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 113
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Павликова Евгения Евлампиевна
Отец - Павликов Евлампий Иванов, крестьянин (д. Казанка, Ивонинская вол., Ельнинский у., Смоленская губ.)
Мать - Павликова Софья Александрова (д. Казанка, Ивонинская вол., Ельнинский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Саравенков Матвей Иванов, крестьянин (д. Казанка, Ивонинская вол., Ельнинский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Тарнеева Варвара Сергеева, крестьянка (д. Урусово, Соколовская вол., Епифанский у., Тульская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.