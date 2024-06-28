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Павликова Софья Александрова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Павликова Софья Александрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1169-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.10.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Казанка, Ивонинская вол., Ельнинский у., Смоленская губ.
Дата крещения
14.10.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 113
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Павликова Евгения Евлампиевна
Отец - Павликов Евлампий Иванов, крестьянин (д. Казанка, Ивонинская вол., Ельнинский у., Смоленская губ.)
Мать - Павликова Софья Александрова (д. Казанка, Ивонинская вол., Ельнинский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Саравенков Матвей Иванов, крестьянин (д. Казанка, Ивонинская вол., Ельнинский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Тарнеева Варвара Сергеева, крестьянка (д. Урусово, Соколовская вол., Епифанский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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