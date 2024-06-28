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Кирсанова Анна Федорова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Кирсанова Анна Федорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1168-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.09.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Ховрино, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
21.09.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 113
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Кирсанова Антонина Алексеевна
Отец - Кирсанов Алексей Степанов, крестьянин (д. Ховрино, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Кирсанова Анна Федорова (д. Ховрино, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Моченова Мария Егорова, крестьянская девица (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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