Савельева Марфа Архипова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Савельева Марфа Архипова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1165-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 30.08.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянка
- Нас. Пункт приписки
- д. Путково, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
- Дата крещения
- 02.09.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 112
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Акимова Софья Матвеевна
Отец - Акимов Матвей Филиппов, крестьянин (д. Раменки, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.)
Мать - Акимова Наталья Архипова (д. Раменки, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Козловский Иван Алексеев, крестьянин (с. Ходынино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Савельева Марфа Архипова, крестьянка (д. Путково, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.