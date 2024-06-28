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Козловский Иван Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Козловский Иван Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1165-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.08.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ходынино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Дата крещения
02.09.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 112
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Акимова Софья Матвеевна
Отец - Акимов Матвей Филиппов, крестьянин (д. Раменки, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.)
Мать - Акимова Наталья Архипова (д. Раменки, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Козловский Иван Алексеев, крестьянин (с. Ходынино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Савельева Марфа Архипова, крестьянка (д. Путково, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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