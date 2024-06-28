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Мухин Сергей Александров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Мухин Сергей Александров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1164-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.08.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
31.08.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 111
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Мухина Елизавета Дмитриевна
Отец - Мухин Дмитрий Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Мария Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Голодаева Федосья Иванова, крестьянка (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухин Сергей Александров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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