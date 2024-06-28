Мухина Елизавета Дмитриевна
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Мухина Елизавета Дмитриевна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1164-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 29.08.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 31.08.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 111
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Мухина Елизавета Дмитриевна
Отец - Мухин Дмитрий Васильев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Мухина Мария Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Голодаева Федосья Иванова, крестьянка (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Мухин Сергей Александров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
15.10.1885 ст.
Неизвестно
19.03.1899 ст.
Неизвестно
1885
Неизвестно