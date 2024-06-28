Воробьева Александра Тимофеева
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Воробьева Александра Тимофеева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1163-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 28.07.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянка
- Нас. Пункт приписки
- д. Реханово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.
- Дата крещения
- 06.08.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 111
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Спиридонов Василий Ильич
Отец - Спиридонов Илья Спиридонов, крестьянин (д. Реханово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
Мать - Спиридонова Ирина Андреева (д. Реханово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Воробьева Александра Тимофеева, крестьянка (д. Реханово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Гудилин Иван Тимофеев, крестьянин (д. Шапково, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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