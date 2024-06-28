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Спиридонов Василий Ильич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Спиридонов Василий Ильич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1163-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.07.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Реханово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.
Дата крещения
06.08.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 111
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Спиридонов Василий Ильич
Отец - Спиридонов Илья Спиридонов, крестьянин (д. Реханово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
Мать - Спиридонова Ирина Андреева (д. Реханово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Воробьева Александра Тимофеева, крестьянка (д. Реханово, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Гудилин Иван Тимофеев, крестьянин (д. Шапково, Пышковская вол., Бельский у., Смоленская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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