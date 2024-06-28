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Буханов Прокопий Степанов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Буханов Прокопий Степанов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1162-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.07.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
31.07.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 110
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Цытович Николай Дмитриевич
Отец - Цытович Дмитрий Николаевич, сын потомственного дворянина
Мать - Цытович Мария Потапова
Воспр. - Буханов Прокопий Степанов, крестьянин (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Буханова Ольга Петрова, крестьянка (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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