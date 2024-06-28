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Цытович Николай Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Цытович Николай Дмитриевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1162-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.07.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Дата крещения
31.07.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 110
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Цытович Николай Дмитриевич
Отец - Цытович Дмитрий Николаевич, сын потомственного дворянина
Мать - Цытович Мария Потапова
Воспр. - Буханов Прокопий Степанов, крестьянин (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Буханова Ольга Петрова, крестьянка (д. Малые Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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