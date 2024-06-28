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Михеев Василий Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Михеев Василий Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1161-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.07.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Фёдоровка, Малинковская вол., Михайловский у., Рязанская губ.
Дата крещения
28.07.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 110
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Галямин Алексей Васильевич
Отец - Галямин Василий Матвеев, крестьянин (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Галямина Елена Егорова (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Зимилова Мария Алексеева, крестьянская девица (д. Челобитьево, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Михеев Василий Алексеев, крестьянин (д. Фёдоровка, Малинковская вол., Михайловский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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