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Башмарева Мария Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Башмарева Мария Николаева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1160-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.07.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Богородицкое (Локотцы), Богородицко-Локотецкая вол., Ефремовский у., Тульская губ.
Дата крещения
28.07.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 110
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Коробкин Алексей Алексеевич
Отец - Коробкин Алексей Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Коробкина Евдокия Степанова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Башмарева Мария Николаева, крестьянка (с. Богородицкое (Локотцы), Богородицко-Локотецкая вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Воспр. - Пьянов Алексей Ефремов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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