Коробкина Евдокия Степанова
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Коробкина Евдокия Степанова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1160-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 26.07.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 28.07.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 110
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Коробкин Алексей Алексеевич
Отец - Коробкин Алексей Федоров, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Коробкина Евдокия Степанова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Башмарева Мария Николаева, крестьянка (с. Богородицкое (Локотцы), Богородицко-Локотецкая вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Воспр. - Пьянов Алексей Ефремов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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