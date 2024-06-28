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Карцева Гликерия Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Карцева Гликерия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
115-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.03.1897
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
03.04.1897
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2656, лист: 511
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Байков Василий Сергеевич
Отец - Байков Сергей Максимов, запасной унтер-офицер (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Елена Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Карцев Илия Иванов, крестьянский сын (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Карцева Гликерия Иванова, крестьянская девица (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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