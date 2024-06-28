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Байков Сергей Максимов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Байков Сергей Максимов
Тип записи
о рождении
Номер записи
115-р
Роль персоны
Отец
Дата события
31.03.1897
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
запасной унтер-офицер
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
03.04.1897
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.2656, лист: 511
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Байков Василий Сергеевич
Отец - Байков Сергей Максимов, запасной унтер-офицер (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Елена Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Карцев Илия Иванов, крестьянский сын (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Карцева Гликерия Иванова, крестьянская девица (с. Большие Мытищи, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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