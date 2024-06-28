Бурцев Сергей Владимиров
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Бурцев Сергей Владимиров
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1159-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 19.07.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Холопы, Пачуринская вол., Зубцовский у., Тверская губ.
- Дата крещения
- 24.07.1916
- Священнослужители
- священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 109
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Скворцова Мария Федоровна
Отец - Скворцов Федор Игнатьев, крестьянин (д. Воробьево, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Скворцова Дарья Михайлова (д. Воробьево, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бочарова Мария Михайлова, крестьянка (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бурцев Сергей Владимиров, крестьянин (д. Холопы, Пачуринская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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