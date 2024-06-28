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Скворцова Мария Федоровна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Скворцова Мария Федоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1159-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.07.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Воробьево, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.07.1916
Священнослужители
священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 109
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Скворцова Мария Федоровна
Отец - Скворцов Федор Игнатьев, крестьянин (д. Воробьево, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Скворцова Дарья Михайлова (д. Воробьево, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бочарова Мария Михайлова, крестьянка (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бурцев Сергей Владимиров, крестьянин (д. Холопы, Пачуринская вол., Зубцовский у., Тверская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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