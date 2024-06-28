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Комзолкина Пелагея Дорофеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Комзолкина Пелагея Дорофеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1158-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.07.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Почепское, Тресоруковская вол., Коротоякский у., Воронежская губ.
Дата крещения
22.07.1916
Священнослужители
священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 109
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Владимир
Мать - Сахарова Анна Федорова, крестьянская вдова (д. Дьяково, Федосовская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Комзолкина Пелагея Дорофеева, крестьянка (с. Почепское, Тресоруковская вол., Коротоякский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Любимов Дмитрий Степанов, крестьянин (д. Щегловка, Черняевская вол., Богородицкий у., Тульская губ.)
Примечание: вдова недавно умершего в армии рядового
Примечание / Дополнительно
вдова недавно умершего в армии рядового
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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