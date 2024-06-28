Владимир
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Владимир
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1158-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 12.07.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Дьяково, Федосовская вол., Старицкий у., Тверская губ.
- Дата крещения
- 22.07.1916
- Священнослужители
- священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 109
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Владимир
Мать - Сахарова Анна Федорова, крестьянская вдова (д. Дьяково, Федосовская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Комзолкина Пелагея Дорофеева, крестьянка (с. Почепское, Тресоруковская вол., Коротоякский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Любимов Дмитрий Степанов, крестьянин (д. Щегловка, Черняевская вол., Богородицкий у., Тульская губ.)
Примечание: вдова недавно умершего в армии рядового
- Примечание / Дополнительно
- вдова недавно умершего в армии рядового
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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