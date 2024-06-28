Деев Григорий Дмитриев
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Деев Григорий Дмитриев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1157-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 03.07.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- губернский секретарь
- Дата крещения
- 24.07.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 109
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Спасский Борис Васильевич
Отец - Спасский Василий Иванов, почтово-телеграфный чиновник
Мать - Спасская Мария Сергеева
Воспр. - Деев Григорий Дмитриев, губернский секретарь
Воспр. - Райкова Евдокия Васильева, почтово-телеграфная чиновница
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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