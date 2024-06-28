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Спасская Мария Сергеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Спасская Мария Сергеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1157-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.07.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Дата крещения
24.07.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 109
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Спасский Борис Васильевич
Отец - Спасский Василий Иванов, почтово-телеграфный чиновник
Мать - Спасская Мария Сергеева
Воспр. - Деев Григорий Дмитриев, губернский секретарь
Воспр. - Райкова Евдокия Васильева, почтово-телеграфная чиновница
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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