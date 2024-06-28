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Кротов Владимир Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Кротов Владимир Тимофеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1155-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.07.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Одоевщино, Одоевская вол., Данковский у., Рязанская губ.
Дата крещения
19.07.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 108
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Кротов Владимир Тимофеевич
Отец - Кротов Тимофей Михайлов, крестьянин (с. Одоевщино, Одоевская вол., Данковский у., Рязанская губ.)
Мать - Кротова Наталья Васильева (с. Одоевщино, Одоевская вол., Данковский у., Рязанская губ.)
Воспр. - Муковнина Анастасия Гаврилова, крестьянка (с. Ярище, Одоевская вол., Мало-Архангельский у., Орловская губ.)
Воспр. - Челобитчиков Андрей Павлов, крестьянин (с. Нетрубеж, Нетрубежская вол., Мало-Архангельский у., Орловская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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