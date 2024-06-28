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Пеотух Генрих Людвигов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Пеотух Генрих Людвигов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1154-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.06.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
дворянин
Нас. Пункт приписки
г. Борисов, Борисовский у., Минская губ.
Дата крещения
14.07.1916
Священнослужители
священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 108
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Пеотух Евгений Генрихович
Отец - Пеотух Генрих Людвигов, дворянин (г. Борисов, Борисовский у., Минская губ.)
Мать - Пеотух Мария Антонова (г. Борисов, Борисовский у., Минская губ.)
Воспр. - Вольхович София Фомина, мещанка (м. Радзивилов, Радзивиловская вол., Кременецкий у., Волынская губ.)
Воспр. - Рябов Иван Семенов, крестьянин (д. Детково, Молодинская вол., Подольский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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