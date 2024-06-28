Пеотух Генрих Людвигов
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Пеотух Генрих Людвигов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1154-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 05.06.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- дворянин
- Нас. Пункт приписки
- г. Борисов, Борисовский у., Минская губ.
- Дата крещения
- 14.07.1916
- Священнослужители
- священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 108
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Пеотух Евгений Генрихович
Отец - Пеотух Генрих Людвигов, дворянин (г. Борисов, Борисовский у., Минская губ.)
Мать - Пеотух Мария Антонова (г. Борисов, Борисовский у., Минская губ.)
Воспр. - Вольхович София Фомина, мещанка (м. Радзивилов, Радзивиловская вол., Кременецкий у., Волынская губ.)
Воспр. - Рябов Иван Семенов, крестьянин (д. Детково, Молодинская вол., Подольский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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