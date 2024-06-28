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Леонова Наталья Емильевна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Леонова Наталья Емильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
1153-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.12.1915
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Гвоздево, Ефимьяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.
Дата крещения
15.07.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 107
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Леонова Нина Алексеевна
Отец - Леонов Алексей Иванов, студент Императорского Московского технического училища (д. Гвоздево, Ефимьяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Мать - Леонова Наталья Емильевна (д. Гвоздево, Ефимьяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
Воспр. - Леонова Ольга Иванова, крестьянская девица (д. Гвоздево, Ефимьяновская вол., Старицкий у., Тверская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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