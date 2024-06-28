Иванова (Шпиц) Вероника Илларионова
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Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Иванова (Шпиц) Вероника Илларионова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1152-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 17.06.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- дочь гражданского инженера
- Дата крещения
- 06.07.1916
- Священнослужители
- священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 107
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Персиянинова Татьяна Константиновна
Отец - Персиянинов Константин Петрович, зауряд-врач 1-го разряда сын личного почетного гражданина (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Персиянинова Ксения Илларионова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Иванова (Шпиц) Вероника Илларионова, дочь гражданского инженера
Воспр. - Персиянинов Петр Алексеев, фабричный инспектор Самарской губернии личный почетный гражданин инженер-технолог (г. Москва, Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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