Персиянинов Петр Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерсиянинов Петр Алексеев

Персиянинов Петр Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Персиянинов Петр Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1152-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.06.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
фабричный инспектор Самарской губернии личный почетный гражданин инженер-технолог
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
06.07.1916
Священнослужители
священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 107
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Персиянинова Татьяна Константиновна
Отец - Персиянинов Константин Петрович, зауряд-врач 1-го разряда сын личного почетного гражданина (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Персиянинова Ксения Илларионова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Иванова (Шпиц) Вероника Илларионова, дочь гражданского инженера
Воспр. - Персиянинов Петр Алексеев, фабричный инспектор Самарской губернии личный почетный гражданин инженер-технолог (г. Москва, Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close