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Персиянинова Татьяна Константиновна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Персиянинова Татьяна Константиновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1152-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.06.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
06.07.1916
Священнослужители
священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 107
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Персиянинова Татьяна Константиновна
Отец - Персиянинов Константин Петрович, зауряд-врач 1-го разряда сын личного почетного гражданина (г. Москва, Московская губ.)
Мать - Персиянинова Ксения Илларионова (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Иванова (Шпиц) Вероника Илларионова, дочь гражданского инженера
Воспр. - Персиянинов Петр Алексеев, фабричный инспектор Самарской губернии личный почетный гражданин инженер-технолог (г. Москва, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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