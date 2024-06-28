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Сысоев Андрей Петров

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Сысоев Андрей Петров
Тип записи
о рождении
Номер записи
1150-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.07.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Казановка, Милославская вол., Епифанский у., Тульская губ.
Дата крещения
08.07.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 106
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Сысоев Сергей Андреевич
Отец - Сысоев Андрей Петров, крестьянин (д. Казановка, Милославская вол., Епифанский у., Тульская губ.)
Мать - Сысоева Татьяна Егорова (д. Казановка, Милославская вол., Епифанский у., Тульская губ.)
Воспр. - Новикова Мария Иванова, крестьянка (д. Ватутина, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Сысоев Петр Андреев, крестьянин (д. Казановка, Милославская вол., Епифанский у., Тульская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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