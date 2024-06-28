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Жулянова Варвара Александрова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Жулянова Варвара Александрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1149-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.06.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Моховое, Моховская вол., Ефремовский у., Тульская губ.
Дата крещения
07.07.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 106
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Жулянова Анна Степановна
Отец - Жулянов Стефан Моисеев, крестьянин (д. Моховое, Моховская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Мать - Жулянова Варвара Александрова (д. Моховое, Моховская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Воспр. - Воронцова Анна Петрова, жена губернского секретаря (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Сурин Владимир Васильев, крестьянин (с. Любичи, Ловецкая вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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