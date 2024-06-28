Жулянова Анна Степановна
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Жулянова Анна Степановна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1149-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 15.06.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Моховое, Моховская вол., Ефремовский у., Тульская губ.
- Дата крещения
- 07.07.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 106
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Жулянова Анна Степановна
Отец - Жулянов Стефан Моисеев, крестьянин (д. Моховое, Моховская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Мать - Жулянова Варвара Александрова (д. Моховое, Моховская вол., Ефремовский у., Тульская губ.)
Воспр. - Воронцова Анна Петрова, жена губернского секретаря (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Сурин Владимир Васильев, крестьянин (с. Любичи, Ловецкая вол., Зарайский у., Рязанская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.