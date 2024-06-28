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Козачкина Анна Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Козачкина Анна Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1148-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.06.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
03.07.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 106
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Козачкин Петр Николаевич
Отец - Козачкин Николай Данилов, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Козачкина Анна Иванова (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Кузнецова Мария Тимофеева, мещанка Сретенской слободы девица (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Лизунов Алексей Николаев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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