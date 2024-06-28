Никуленкова Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикуленкова Екатерина Васильева

Никуленкова Екатерина Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Никуленкова Екатерина Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1147-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.06.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Екатериновка, Никольская вол., Тимский у., Курская губ.
Дата крещения
29.06.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 105
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Никуленков Петр Терентьевич
Отец - Никуленков Терентий Анисимов, крестьянин (д. Екатериновка, Никольская вол., Тимский у., Курская губ.)
Мать - Никуленкова Екатерина Васильева (д. Екатериновка, Никольская вол., Тимский у., Курская губ.)
Воспр. - Заозерский Владимир Александров, приходской псаломщик (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Смирнова Пелагея Антонова, крестьянская девица (д. Екатериновка, Никольская вол., Тимский у., Курская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close