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Озерова Ольга Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Озерова Ольга Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
1146-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.06.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
29.06.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 105
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Озерова Ольга Ивановна
Отец - Озеров Иван Дмитриев, крестьянин (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Озерова Елена Григорьева (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Кошаров Михаил Георгиев, крестьянин (с. Болтино, Троицкая вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Озерова Ольга Федорова, крестьянская девица (с. Тайнинское, Мытищинская вол., Московский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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