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Фетисов Иван Данилов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Фетисов Иван Данилов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1145-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.06.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Калгановка, Березовская вол., Новосильский у., Тульская губ.
Дата крещения
16.06.1916
Священнослужители
священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 104
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Гомзякова Мария Назариевна
Отец - Гомзяков Назарий Михайлов, крестьянин (д. Путятино, Ильинско-Подомская вол., Сольвычегодский у., Вологодская губ.)
Мать - Гомзякова Матрона Григорьева (д. Путятино, Ильинско-Подомская вол., Сольвычегодский у., Вологодская губ.)
Воспр. - Агриппина Григорьева, крестьянка (с. Лучинское, Петровская вол., Юрьевский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Фетисов Иван Данилов, крестьянин (д. Калгановка, Березовская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия восприемника № 2 обрезана
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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