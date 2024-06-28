Гомзяков Назарий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГомзяков Назарий Михайлов

Гомзяков Назарий Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Гомзяков Назарий Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1145-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.06.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Путятино, Ильинско-Подомская вол., Сольвычегодский у., Вологодская губ.
Дата крещения
16.06.1916
Священнослужители
священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 104
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Гомзякова Мария Назариевна
Отец - Гомзяков Назарий Михайлов, крестьянин (д. Путятино, Ильинско-Подомская вол., Сольвычегодский у., Вологодская губ.)
Мать - Гомзякова Матрона Григорьева (д. Путятино, Ильинско-Подомская вол., Сольвычегодский у., Вологодская губ.)
Воспр. - Агриппина Григорьева, крестьянка (с. Лучинское, Петровская вол., Юрьевский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Фетисов Иван Данилов, крестьянин (д. Калгановка, Березовская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
Комментарий наборщика
Фамилия восприемника № 2 обрезана
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close