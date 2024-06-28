Гомзяков Назарий Михайлов
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Гомзяков Назарий Михайлов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1145-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 05.06.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Путятино, Ильинско-Подомская вол., Сольвычегодский у., Вологодская губ.
- Дата крещения
- 16.06.1916
- Священнослужители
- священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 104
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Гомзякова Мария Назариевна
Отец - Гомзяков Назарий Михайлов, крестьянин (д. Путятино, Ильинско-Подомская вол., Сольвычегодский у., Вологодская губ.)
Мать - Гомзякова Матрона Григорьева (д. Путятино, Ильинско-Подомская вол., Сольвычегодский у., Вологодская губ.)
Воспр. - Агриппина Григорьева, крестьянка (с. Лучинское, Петровская вол., Юрьевский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Фетисов Иван Данилов, крестьянин (д. Калгановка, Березовская вол., Новосильский у., Тульская губ.)
- Комментарий наборщика
- Фамилия восприемника № 2 обрезана
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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