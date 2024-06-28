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Бабушкин Иван Ефимов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Бабушкин Иван Ефимов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1144-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.06.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Сергиев, Дмитровский у., Московская губ.
Дата крещения
16.06.1916
Священнослужители
священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 104
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Кудрявцев Андрей Иванович
Отец - Кудрявцев Иван Тихонов, мещанин (г. Боровск, Калужская губ.)
Мать - Кудрявцева Пелагия Дмитриева (г. Боровск, Калужская губ.)
Воспр. - Бабушкин Иван Ефимов, мещанин (г. Сергиев, Дмитровский у., Московская губ.)
Воспр. - Кудрявцева Екатерина Тихонова, мещанка (г. Боровск, Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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