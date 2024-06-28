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Ермилова Параскева Матвеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Ермилова Параскева Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1141-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.05.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
мещанка
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
05.06.1916
Священнослужители
священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 103
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Шингарев Владимир Николаевич
Отец - Шингарев Николай Николаев, мещанин (г. Кронштадт, Санкт-Петербургской губ.)
Мать - Шингарева Анна Матвеева (г. Кронштадт, Санкт-Петербургской губ.)
Воспр. - Ермилова Параскева Матвеева, мещанка (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Матвеев Иван Матвеев, крестьянин (д. Рождествено, Аннинская вол., Волоколамский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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