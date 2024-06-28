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Шингарева Анна Матвеева

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Шингарева Анна Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
1141-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.05.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
г. Кронштадт, Санкт-Петербургской губ.
Дата крещения
05.06.1916
Священнослужители
священник Василий Врублевский, Церковь Георгия Победоносца церковь , с. Котра, диакон Стефан Тарасевич
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 103
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Шингарев Владимир Николаевич
Отец - Шингарев Николай Николаев, мещанин (г. Кронштадт, Санкт-Петербургской губ.)
Мать - Шингарева Анна Матвеева (г. Кронштадт, Санкт-Петербургской губ.)
Воспр. - Ермилова Параскева Матвеева, мещанка (г. Москва, Московская губ.)
Воспр. - Матвеев Иван Матвеев, крестьянин (д. Рождествено, Аннинская вол., Волоколамский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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