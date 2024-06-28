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Журовский Антоний Владиславов

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Журовский Антоний Владиславов
Тип записи
о рождении
Номер записи
1140-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.05.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
потомственный дворянин
Дата крещения
06.06.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 103
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Гвоздин Олег Иванович
Отец - Гвоздин Иван Николаев, крестьянин (д. Сенчуки, Круглянская вол., Могилевский у., Могилевская губ.)
Мать - Гвоздина Анна Стефанова (д. Сенчуки, Круглянская вол., Могилевский у., Могилевская губ.)
Воспр. - Журовский Антоний Владиславов, потомственный дворянин
Воспр. - Тубалец Евгения Михайлова, дочь личного почетного гражданина девица
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