Гвоздина Анна Стефанова
Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
- ФИО
- Гвоздина Анна Стефанова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 1140-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 21.05.1916
- Приход
- Благовещенская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Московский
- Место прихода
- Тайнинское
- Нас. Пункт приписки
- д. Сенчуки, Круглянская вол., Могилевский у., Могилевская губ.
- Дата крещения
- 06.06.1916
- Священнослужители
- приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 103
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Гвоздин Олег Иванович
Отец - Гвоздин Иван Николаев, крестьянин (д. Сенчуки, Круглянская вол., Могилевский у., Могилевская губ.)
Мать - Гвоздина Анна Стефанова (д. Сенчуки, Круглянская вол., Могилевский у., Могилевская губ.)
Воспр. - Журовский Антоний Владиславов, потомственный дворянин
Воспр. - Тубалец Евгения Михайлова, дочь личного почетного гражданина девица
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- Индексация данных проведена Фёдором Мухиным
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