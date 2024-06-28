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Гвоздин Иван Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Гвоздин Иван Николаев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1140-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.05.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сенчуки, Круглянская вол., Могилевский у., Могилевская губ.
Дата крещения
06.06.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 103
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Гвоздин Олег Иванович
Отец - Гвоздин Иван Николаев, крестьянин (д. Сенчуки, Круглянская вол., Могилевский у., Могилевская губ.)
Мать - Гвоздина Анна Стефанова (д. Сенчуки, Круглянская вол., Могилевский у., Могилевская губ.)
Воспр. - Журовский Антоний Владиславов, потомственный дворянин
Воспр. - Тубалец Евгения Михайлова, дочь личного почетного гражданина девица
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Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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