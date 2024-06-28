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Ермакова Евфросиния Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Ермакова Евфросиния Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
1139-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.05.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
д. Павловка, Бабаевская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
05.06.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 103
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Ермакова Мария Афанасиевна
Отец - Ермаков Афанасий Игнатьев, крестьянин (д. Павловка, Бабаевская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Мать - Ермакова Евфросиния Иванова (д. Павловка, Бабаевская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Агафонова Татьяна Савельева, крестьянка (д. Павловка, Бабаевская вол., Калужский у., Калужская губ.)
Воспр. - Панкин Никита Иванов, крестьянин (д. Павловка, Бабаевская вол., Калужский у., Калужская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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