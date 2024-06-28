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Цветков Алексей Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Цветков Алексей Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
1138-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.05.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Покровское, Чуриковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.
Дата крещения
29.05.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 102
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Тимонин Константин Петрович
Отец - Тимонин Петр Петров, крестьянин (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Тимонина Надежда Иванова (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лупандина Евдокия Иванова, крестьянка (д. Борозденки, Васильевская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Цветков Алексей Васильев, крестьянин (с. Покровское, Чуриковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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