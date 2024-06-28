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Тимонин Константин Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790-1917 годы
ФИО
Тимонин Константин Петрович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
1138-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.05.1916
Приход
Благовещенская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Московский
Место прихода
Тайнинское
Нас. Пункт приписки
с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.
Дата крещения
29.05.1916
Священнослужители
приходской священник Петр Розанов , псаломщик Владимир Заозерский
Архивный код
ЦГАМ, ф.230, оп.780, д.4907, лист: 102
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Тимонин Константин Петрович
Отец - Тимонин Петр Петров, крестьянин (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
Мать - Тимонина Надежда Иванова (с. Очаково, Троицко-Голенищевская вол., Московский у., Московская губ.)
Воспр. - Лупандина Евдокия Иванова, крестьянка (д. Борозденки, Васильевская вол., Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Цветков Алексей Васильев, крестьянин (с. Покровское, Чуриковская вол., Скопинский у., Рязанская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Фёдором Мухиным

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